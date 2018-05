Associazione M’ama. Mamme “matte” per bambini speciali

Tempo di lettura: 145 secondi

“Difficilmente collocabili”: sono chiamati così dagli addetti ai lavori quei bambini o minori che, per problemi legati alla loro storia, a traumi subiti o a disabilità cognitive e fisiche, trovandosi senza genitori o a seguito di un provvedimento di allontanamento dalla famiglia di origine, non riescono a trovare figure genitoriali disposti ad accoglierli.

A tutti questi bimbi da qualche anno pensano le “mamme matte” dell’associazione M’ama – Dalla parte dei bambini. “La frase che ci viene rivolta più di frequente è: ‘voi siete matte, non troverete mai una famiglia per questo bambino’. Così abbiamo pensato che questo appellativo fosse perfetto per noi! Siamo un gruppo di mamme biologiche, adottive e affidatarie impegnate anche professionalmente nel sociale e crediamo fermamente che per ogni bambino ‘speciale’ esista una famiglia pronta ad accoglierlo, pur con la sua disabilità o col suo passato difficile alle spalle. Sembriamo matte perché può essere difficile, ma non è impossibile: nell’ultimo anno abbiamo trovato una famiglia per 45 minori ritenuti difficilmente collocabili” racconta a La Voce la dott.sa Emilia Russo, avvocato e socia fondatrice della M’ama insieme ad altre tre mamme. L’associazione ha la sua sede legale a Roma, ma i suoi associati sono presenti anche in Umbria, Lombardia e Veneto, “siamo però disponibili ad accettare casi provenienti da qualsiasi Comune d’Italia”, spiega Russo. Come operano dunque queste “mamme matte”? “Siamo in contatto con i vari tribunali dei minori e troviamo le famiglie soprattutto tramite appelli in internet, dal nostro sito (www.mammematte.com) o dalla nostra pagina Facebook. Continua a leggere gratuitamente sull’edizione digitale de La Voce.