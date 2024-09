Assegno unico, evitiamo i tagli

Negli ultimi giorni, l’Assegno unico familiare è tornato al centro del dibattito politico, suscitando preoccupazioni e reazioni a seguito di indiscrezioni su possibili tagli e modifiche alla misura.

Secondo alcune fonti di stampa, il governo Meloni starebbe lavorando a una revisione dell’assegno unico per i figli, con l’obiettivo di ridisegnare una misura introdotta dall’esecutivo Draghi nel 2021 e che, da allora, ha rappresentato un punto di riferimento per il sostegno alle famiglie italiane.

Il Governo starebbe pensando di ridurre l’Assegno unico familiare?

Il quotidiano La Repubblica qualche giorno fa ha riportato che il governo starebbe considerando di ridurre l’Assegno per alcune categorie di beneficiari, in particolare coloro che non presentano l’Isee o che hanno un reddito superiore ai 45.000 euro. Questa proposta, che potrebbe essere inserita nella prossima manovra di bilancio, sarebbe motivata dall’esigenza di riallocare le risorse verso le famiglie con redditi più bassi, garantendo così una maggiore equità. La misura, che attualmente vale circa 20 miliardi di euro e copre 6,6 milioni di beneficiari con 10,1 milioni di figli, potrebbe anche subire un cambiamento di nome, secondo quanto riportato.

Le rassicurazioni del governo

Tuttavia, il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) ha prontamente smentito queste voci. In una nota ufficiale, il Mef ha definito “fantasiosa e senza alcun fondamento” l’ipotesi di tagli all’Assegno unico, rassicurando le famiglie che non ci saranno riduzioni in vista della prossima manovra. Anche la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ha ribadito che non è previsto alcun taglio.

Il parere e le proposte di Bordignon, presidente Forum Famiglie numerose

A sostegno di questa posizione è intervenuto Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, che ha accolto favorevolmente le smentite del governo. Bordignon ha sottolineato l’importanza di non solo mantenere l’assegno unico, ma anche di rafforzarlo: “Come Forum delle famiglie, riteniamo sia necessario perfezionare l’assegno unico, nonché estenderlo oltre il 50% ai figli fino ai 21 anni ma anche ai figli in formazione accademica o professionale fino ai 26 anni”. Bordignon ha inoltre ribadito la necessità di considerare i fondi destinati alle famiglie come un investimento collettivo, indispensabile per affrontare la sfida dell’invecchiamento demografico e per incentivare la natalità.