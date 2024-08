Ci sarebbero poi le varie guerre che infestano anche zone del pianeta a noi vicine; ma ormai abbiamo fatto il callo e battezzato per verità acclarata quella “Terza guerra mondiale a pezzi” che anni fa denunciò Papa Francesco. Grande è la confusione sotto questo cielo, si fa veramente fatica a capire dove vadano le stelle.

Ma una delle incognite che peserà di più nel prossimo futuro è legata a un passaggio fondamentale di una democrazia che sovrintende la più poderosa economia del mondo: le elezioni americane di novembre, dove si confronteranno una candidata che in realtà conosciamo molto poco, e un candidato che in realtà conosciamo molto bene. Questo o quella, per noi, pari non sono.

Infine una considerazione puramente oggettiva, scevra da ogni altra considerazione che spetta alla politica e alla società: l’Occidente invecchiato (l’Italia in primis ) ha bisogno di ulteriore forza lavoro per sostenersi e per sostenere quella crescita economica che possa conservare l’attuale benessere.

Insomma, servono lavoratori stranieri. L’ha detto papale papale il governatore della Banca d’Italia, che ha raccolto i lamenti di praticamente tutte le categorie economiche. E quindi non si tratta più di discutere del se, ma del come.

Nicola Salvagnin