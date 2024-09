“Voci dal mondo”, prossimo appuntamento a Spoleto

Il percorso di “Voci dal mondo” prosegue: dopo le due tappe di Terni e Gubbio, la penultima si svolgerà il 27 settembre a Spoleto per poi chiudere in ottobre a Perugia.

Storie e testimonianze di giovani migranti

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere i giovani partecipanti al progetto, hanno raccontato storie e testimonianze di migranti e comunità straniere in Umbria, creando una vera e propria redazione multietnica e multiculturale. Si stanno impegnando in un itinerario attraverso varie città dell’Umbria con lo scopo di favorire una migliore comprensione del fenomeno migratorio, la diffusione di buone pratiche di accoglienza e integrazione, superando stereotipi e fake news.

La formazione

Dopo la prima fase di creazione del gruppo, questi giovani stranieri – di prima o seconda generazione – hanno preso parte a un percorso di formazione in lingua italiana applicata al lessico e alle tecniche di comunicazione e a un corso teorico-pratico di tecniche di comunicazione oltre a vari laboratori pratici creando approfondimenti, focus e articoli pubblicati su varie piattaforme social e sul settimanale La Voce, partecipato anche alla creazione di rubriche radiofoniche su Radio Glox.

Il progetto

Questo percorso è nato da un progetto che ha come principale obiettivo quello di favorire e rafforzare l’inclusione sociale delle persone con background migratorio nel nostro territorio: sono infatti gli stessi giovani partecipanti al corso, attraverso il racconto delle proprie esperienze e quelle da loro raccolte, a diffondere e divulgare il loro lavoro, creando delle storytelling e reportage. Con il tempo il gruppo di “Voci dal mondo” si è consolidato, portando avanti un ricco lavoro di squadra, per raccontare varie storie di migrazione, affrontando temi molto attuali spesso travisati delle cronache o strumentalizzati a livello ideologico dalla politica.

Esperienze di giovani e delle associazioni e comunità

Durante gli incontri pubblici, i giovani narratori hanno saputo anche accompagnare il racconto di storie struggenti, di vite strappate e di chi è riuscito a mettersi in salvo. E poi esperienze e buone prassi di comunità, associazioni ed enti locali che si occupano con dedizione, comprensione e volontà di queste persone, la maggior parte giovani, che fuggono dal loro paese per crearsi una nuova vita e riuscire a guardare al futuro.

Giovani che sono nati nel nostro Paese

Il progetto “Voci dal mondo”, però, parla anche di quei migranti che sono nati nel nostro Paese o che sono arrivati per studio, parla anche di diversità culturali, linguistiche, religiose e delle tante e troppe difficoltà di integrazione e di rispetto: tutto questo per far conoscere la realtà e divulgare quello che non si conosce per combattere gli stereotipi.