Il Festival della famiglia che si svolgerà a Perugia dal 17 al 19 settembre, anticipato da alcune iniziative dedicate al benessere della coppia svoltesi nei giorni scorsi, prevede il primo importante momento venerdì 17 settembre con il convegno su famiglia, lavoro e welfare 2.0, sul tema “Strategie e vantaggi per le aziende nella armonizzazione dei tempi di vita familiare con i tempi di lavoro”.

L’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn) è impegnata in prima linea a fianco del capofila Acli e delle altre associazioni facenti parte dell’Ats (Movimento per la vita, Respect e consultorio La Dimora) per animare questa iniziativa.

L’obiettivo è quello di creare nuova cultura di attenzione alla famiglia come risorsa sociale attraverso il protagonismo delle associazioni familiari, offrire nuove forme di sostegno per i nuclei familiari per un aiuto temporaneo e specifico in determinati momenti della vita (compiti di cura, incompetenze relazionali, in situazioni di confliitto, conciliazione di tempi di vita) e promuovere aggregazione, socialità, scambio.

Il convegno alla sala Sant’Anna di Perugia

L’evento del 17 settembre si svolge alle ore 16.30 presso la sala Sant’Anna. Presenti il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, l’assessore comunale alle Politiche sociali e famiglia, Edi Cicchi, i coordinatori Umbria di Anfn, Vincenzo e Sarah Aquino; Alessandro Moretti, presidente delle Acli provinciali Perugia, ed Ernesto Rossi, presidente dell’associazione Respect.

Sarà la sociologa dei processi economici e del lavoro Rosita Garzi (Università di Perugia) ad aprire con l’argomento “Scienze sociali e vita quotidiana: la famiglia come potenziatore di competenze manageriali”. A seguire intervengono Alfredo Caltabiano, consigliere nazionale Anfn e il direttivo nazionale Forum delle associazioni familiari, seguito dal workshop “Pillole di armonizzazione, l’esperienza delle aziende e le risposte della politica” Intervengono poi Claudio Tinarelli, ceo di Infolog Perugia, Claudia Franceschelli, coordinatrice del Gruppo imprenditoriale femminile Confapi Perugia; Andrea Cruciani, team manager dell’azienda Teamdev, e Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria e di Confcommercio Umbria, seguito da Dionigi Gianola, strategic selling director di Gi Group spa. È atteso anche un intervento di Paola Fioroni, vice presidente dell’Assemblea legislativa regione dell’Umbria.

“Professione mamma e papà” all’abbazia di San Pietro