All’Isola di Einstein tre giorni con la scienza alla portata di tutti

Tre giorni di scienza, tante attività e gran divertimento in mezzo alla natura. Questa è stata l’esperienza vissuta dalle numerosissime famiglie, e non solo, che sono sbarcate dal 30 agosto al 1 settembre all’isola Polvese per partecipare all’Isola di Einstein, la manifestazione promossa da Psiquadro conclusasi il 1 settembre.

Molti giovani hanno approfittato degli spazi messi a disposizione all’interno della rocca per piantare le loro tende, circa una cinquantina, dove hanno passato le notti.

Sui prati verdi dell’isola sin dal 30 agosto, prima giornata, diverse le attività dedicate alla scienza distribuite nelle cinque aree tematiche: Einstein, Leonardo, Galileo, Newton, Darwin. In ogni area i divulgatori scientifici hanno intrattenuto giovani e bambini, ma anche ragazzi con dimostrazioni e spettacoli scientifici. Quest’anno infatti, hanno spiegato gli organizzatori, il target si è innalzato coinvolgendo anche fasce di età diverse. Tanti i volontari che si sono avvicendati per contribuire alla riuscita della manifestazione.

Grande successo hanno avuto le novità di quest’anno, quella delle crociere astronomiche sul lago, per l’osservazione delle stelle, che hanno registrato il tutto esaurito: uniche attività a pagamento hanno avuto oltre 150 partecipanti con liste di attesa di decine di persone, sin da diversi giorni prima dell’avvio della manifestazione.

Al monastero degli Olivetani altra novità il Centro Arpa dove si sono avvicendati eventi con esperti sui temi dell’astronomia, l’ambiente e i terremoti: “Le due facce di Einstein”, Lercio vs Pietro Greco, con Stefano Pisani e Pietro Greco, un dialogo su tutto ciò che riguardvaa Einstein tra fake news e storie vere; alle 21.15 con l'”Universo in una scatola” un racconto in musica fuori e dentro il palco, a cura dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare con Fernando Ferroni, Maria Giulia Scarcella, Banda dell’Uku, un viaggio nel tempo dentro la storia della ricerca. Alle 22.30 esplorazione del cielo con telescopio e binocolo.

Anche domenica il pubblico non è mancato: grande affluenza e ancora divertimento!