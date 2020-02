Ambulatorio della solidarietà. Cercasi medici volontari

Tempo di lettura: 224 secondi

E’ stato inaugurato ufficialmente l’11 febbraio, Giornata del malato, l’Ambulatorio della solidarietà di Perugia, un progetto frutto della collaborazione tra Caritas, Ufficio per la pastorale della salute, Associazione medici cattolici di Perugia e la Casa di cura “Clinica Lami”. Quest’ultima ospita l’Ambulatorio mettendo a disposizione locali e strutture il cui utilizzo è regolamentato da una convenzione stipulata tra l’Arcidiocesi di Perugia e la “Lami”. Clinica di proprietà della diocesi di Perugia e della diocesi di Camerino-San Severino Marche.

La campagna “Ho bisogno di te”

Alla conferenza stampa di presentazione dell’Ambulatorio della Solidarietà è stata illustrata la campagna “Ho bisogno di te”. Si tratta di una campagna di informazione-promozione, che riporta nel manifesto il volto del venerabile servo di Dio Vittorio Trancanelli, noto chirurgo perugino del quale è in corso la causa di canonizzazione, rivolta a tutti i medici perché aderiscano all’iniziativa donando del proprio tempo all’ambulatorio, garantendo l’attività e assicurando le necessità specialistiche che si presentano.

Riguardo a questa campagna è stata inviata una richiesta di collaborazione anche all’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Perugia, all’Azienda USL Umbria 1 e all’Ordine dei Medici di Perugia. «C’è bisogno di tante specialità per poter rispondere a tutte le necessità che vengono raccolte», ha commentato il dottor Marco Dottorini, presidente Amci. «I numeri che abbiamo – ha aggiunto il presidente dell’Amci perugina – sono estremamente pesanti dal punto di vista sociale ai quali, forse, non tanto l’attenzione pubblica si rivolge perché sono molte le persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria».

L’accesso all’ambulatorio

L’accesso all’“Ambulatorio della Solidarietà” (il sabato mattina), dove è possibile eseguire anche esami radiologici e di laboratorio attraverso la “Clinica Lami” i cui costi sono sostenuti dall’Arcidiocesi di Perugia con il Fondo 8XMille per la Carità, è revisionato dalla Caritas, attraverso il suo Consultorio, e dai medici di Medicina generale che conoscono le situazioni dei pazienti per garantire una corretta fruizione delle prestazioni offerte.

Servizio gratuito, ma più medici volontari

Rispondendo ad una domanda, il cardinale Bassetti ha ribadito che «il servizio è gratuito, pero le spese sanitarie vanno pagate, quindi, ben vengano offerte alla Caritas diocesana per questa attività, ma noi insistiamo soprattutto sul volontariato, che mi sta molto a cuore, soprattutto quello per i giovani.

L’“Ambulatorio della Solidarietà” – ha sottolineato il cardinale – è una bellissima iniziativa di volontariato che è sempre un’espressione di amore gratuito. E quando si fa un atto d’amore, ci si mette sempre in una avventura». E ben venga quest’avventura quando, ha proseguito il presule, «mi sono trovato davanti a delle persone indigenti che avevano bisogno di cure e si ponevano il problema se farle o meno, perché dovevano sottrarre risorse economiche alla famiglia, ai figli…».

Concretizzato un invito esplicito del Papa.

Il cardinale Bassetti ha evidenziato come «la campagna “Ho bisogno di te”, che affianca il progetto “Ambulatorio della Solidarietà”, rientra anche nella lettera che il Santo Padre ha scritto per la Giornata mondiale del malato, “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11,28).

Siamo contenti che un invito esplicito del Papa abbia potuto trovare concretezza insieme all’Arcidiocesi di Camerino e, soprattutto, con coloro che si sono presi il carico di portare avanti quest’iniziativa, che sono i nostri medici». Sanitari che sono stati ringraziati anche dall’arcivescovo monsignor Massara, insieme a quanti faranno servizio di volontariato presso l’“Ambulatorio della Solidarietà”.

Un progetto da stimolo e da apri strada

«Ai miei studenti universitari di Medicina gli dico – ha detto l’arcivescovo di Camerino Francesco Massara –: quando voi sarete medici offrite alcune visite gratis a chi ne ha bisogno, perché dobbiamo anche saper condividere il nostro benessere verso chi non ha nulla. Quest’ambulatorio è un grande servizio a questa terra, ma il povero è povero a Perugia, a Camerino e in tutte le parti del mondo, non ha né colore, né nazione, è sempre un povero.

Questo progetto, realizzato con la “Clinica Lami”, possa essere da stimolo un po’ a tutti noi per aprire più il cuore verso tante persone nel bisogno. E possa essere da apri strada per altri, che, nei loro spazi, diano anche un tempo e un luogo a chi ha bisogno. Il bene va fatto conoscere e deve contaminare il cuore delle persone».

«Ringrazio il cardinale Bassetti – ha detto monsignor Massara – per avermi fatto condividere pienamente il suo desiderio di realizzare questo ambulatorio, anche perché Camerino, con il terremoto, ha ricevuto e continua a ricevere tanta solidarietà».