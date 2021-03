“Cominciamo oggi un percorso che per dieci mesi faremo insieme per raccontare la bellezza dell’essere famiglia. Ognuno è chiamato a prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perché esse non sono un problema, sono sempre un dono e nel guardare avanti sono un’opportunità”. È questo l’invito di Papa Francesco nel video “Camminare insieme”, (pubblicato sul canale You tube di Vatican news) il primo di 10 video che lo vede protagonista insieme a famiglie di diverse parti del mondo.

Attraverso un percorso di 10 video, a partire dai capitoli dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, il Santo Padre, con l’aiuto di alcune famiglie, ci invita a camminare insieme per riscoprire la famiglia come un dono, malgrado tutti i problemi, gli ostacoli e le sfide che essa oggi deve affrontare.

Ogni video è corredato da un sussidio, che si presta ad essere utilizzato in maniera flessibile sia dalle famiglie, sia dalle varie realtà ecclesiali (diocesi, parrocchie, comunità). Ogni sussidio poi è suddiviso in 4 parti, ciascuna delle quali può essere utilizzata per l’approfondimento in famiglia o in comunità, anche in momenti distinti.

Tale strumento intende essere di aiuto alla pastorale familiare, con proposte e suggerimenti che possono essere adattati al contesto locale. Lo scopo è di alimentare la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale e, al tempo stesso, arrecare coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nella loro vita spirituale e concreta di tutti i giorni.

Questa risorsa pastorale è una iniziativa del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (http://www.laityfamilylife.va) in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione, per l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”.