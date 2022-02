‘Comunicare i fondi europei’: lezione della Scuola socio-politica diocesana ‘Toniolo’

Comunicare i fondi europei. È questo il titolo della quarta lezione della Scuola socio-politica diocesana Giuseppe Toniolo in programma mercoledì 23 febbraio alle ore 19, in presenza presso la sede dell’Istituto Serafico di Assisi o in modalità Zoom. A parlarne saranno Fabio Raspadori, professore di Diritto dell’Unione Europea all’Università di Perugia e Marina Rosati, giornalista professionista che ha partecipato al progetto Esfu, (European funds, a Sustainable Future for Umbria) dell’Università degli Studi di Perugia, vincitore di un bando della Commissione europea sulla comunicazione dei fondi strutturali della UE.

Si è trattato essenzialmente di un percorso di capacity building destinato agli operatori dell’informazione (e non solo), con il fine generale di promuovere la circolazione, la disseminazione e la qualità delle informazioni e dei contenuti legati alla politica europea di coesione, sottolineando in particolare gli effetti che essa determina nella Regione Umbria.

Il gruppo di lavoro del professor Raspadori ha poi presentato un progetto che mira appunto a conoscere mezzi, strumenti e percorsi per attivare i fondi strutturali in un’ottica di crescita e competitività regionale. Si può ancora partecipare alla lezione solo iscrivendosi alla Scuola attraverso la compilazione del modulo scaricabile dal sito www.diocesiassisi.it. Va poi inviato alla email della segreteria: scuolasp@assisi.chiesacattolica.it.