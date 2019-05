Indebita intromissione ‘dall’alto’ contro la scuola

di Roberto Contu

I fatti di Palermo sono grossomodo noti a tutti: in un istituto tecnico, alcuni studenti quindicenni preparano autonomamente un lavoro multimediale per la Giornata della Memoria. Nella presentazione, secondo la ‘vulgata’ (ma inviterei chiunque a visionare per intero il video in Rete per farsi un’idea propria), il Decreto sicurezza dell’attuale Governo verrebbe accostato alle leggi razziali del 1938.

Qualcuno fotografa e denuncia il tutto con un tweet al Ministro, l’immagine rimbalza in Rete, alla fine interviene con parole perentorie il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Parte un’ispezione ministeriale, la professoressa viene in breve tempo sospesa per quindici giorni dall’attività didattica, a stipendio dimezzato. Il caso, complice anche il periodo pre-elettorale, muove in modo significativo il dibattito politico; a riguardo vengono proposte analisi articolate; la scuola, l’università, il mondo della cultura si compattano a favore dell’insegnante.

La sgrossatura

Cosa aggiungere di significativo alla discussione, da docente che ogni giorno vive la classe? Almeno tre considerazioni, per quanto mi riguarda. La prima e più importante è il rimarcare come lo specifico della questione non sia quanto (ingenuamente o meno) scritto dagli studenti, quanto l’avere messo sotto tutela la ragione stessa del processo educativo.

A scuola quotidianamente gli studenti producono grossolanità che poi l’insegnante e la classe rielaborano e sgrossano insieme. Materia prima della vita di classe è proprio l’approssimazione, che l’insegnante educa a governare. Di contro, se tutto questo viene messo sotto tutela esterna, vacilla il presupposto stesso della funzione educativa.

Per esperienza, quando a scuola ho dato parola agli studenti, ho visto passare sulla Lim di tutto: dai Protocolli dei Savi di Sion ai rapporti del nazismo con gli Ufo. Ma ciò che mi è sempre premuto e sempre ho difeso è stato il prima e il dopo. Il prima, nel quale gli studenti hanno messo in moto, spesso sgraziatamente, la propria facoltà di pensare e cercare. Il dopo, nel quale si è riflettuto insieme proprio a partire da quella materia grezza e sgraziata da loro prodotta che io, per mandato, ho il compito di aiutare loro a definire.