Presentata la riqualificazione della Fattoria della Misericordia in Eggi promossa dalla Caritas diocesana

Giovedì 28 ottobre 2021 presso l’Aula Magna dell’Istituto Professionale Alberghiero di Spoleto De Carolis si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto Riqualificazione del Casale-Fattoria della Misericordia in Eggi di Spoleto promosso dalla Caritas diocesana di Spoleto-Norcia in collaborazione con le scuole secondarie dello spoletino. L’antica Confraternita della Misericordia di Spoleto nel corso del tempo si è fatta carico di tanti bisogni della popolazione. Tra le sue attività vi erano anche i prodotti della Fattoria di Castellocchio Eggi, un antico casolare circondato da terreni agricoli, boschi e uliveti, destinati alle persone in difficoltà.

Dopo essere stato concesso in locazione per anni, nei primi anni del 2000 è tornato a disposizione della Confraternita e per un periodo ha ospitato dei ragazzi alla ricerca del senso della vita, poi un progetto per diversamente abili della Comunità Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi ed ora sarà al servizio degli studenti per educarli ad una nuova e ritrovata relazione con la natura sul solco tracciato dall’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco. Al progetto di riqualificazione della Fattoria della Misericordia in Eggi, promosso dalla Caritas diocesana, hanno aderito tutti gli Istituti superiori di Spoleto e del territorio limitrofo. Il plesso scolastico capofila è l’Agrario di Santa Anatolia di Narco.

A dare il benvenuto ai partecipanti è stata la dirigente dell’Alberghiero Roberta Galassi

“Con grande gioia -ha detto- siamo qui a presentare questo progetto.

È bello condividere i valori legati alla conoscenza dell’ambiente che stanno alla radice del recupero della Fattoria della Misericordia di Eggi”.

L’arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo ha parlato, invece, delle finalità del progetto

“Riconciliare -ha detto- l’uomo con il territorio. Ai nostri ragazzi si offre la possibilità di entrare in familiarità col mondo dell’ecologia, con varie tematiche attuali come l’aria pulita, il diritto all’acqua, l’accesso alle risorse naturali per tutti. Si tratta quindi di un progetto molto attuale, segno ulteriore di quella alleanza che è richiesta a quanti hanno la responsabilità della cura delle nuove generazioni. È un ottimo investimento. È, infine, bello vedere come ogni Istituto sia coinvolto con la sua specificità”.

Don Edoardo Rossi direttore della Caritas diocesana di Spoleto-Norcia ha sottolineato l’importanza di mettersi in ascolto dei giovani e insieme ad essi dell’ambiente per apprezzarlo e conoscerlo.

“Vari percorsi -ha spiegato- porteranno gli studenti a conoscere le piante, le fasi della lavorazione del terreno, le questioni metereologiche, gli aspetti storico-linguistici-artistici. Poi, il raccolto che nel tempo questi terreni produrranno sarà per i più poveri del nostro territorio. Si tratta di un progetto in divenire, che costruiremo insieme ai giovani, i cui frutti li vedremo nel tempo”.

Il professor Massimo Fioroni dirigente dell’Istituto Agrario di Santa Anatolia di Narco si è soffermato sul fatto «raro se non unico circa il coinvolgimento di tutte le scuole secondarie.

“È bello comprendere -ha detto- che riusciamo a vivere grazie al contributo di altre persone: questo deve essere il filo rosso del progetto”.

Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha sottolineato come la scuola deve confrontarsi sempre più col territorio, i ragazzi lo devono conoscere.

“Il progetto di riqualificazione della Fattoria della Misericordia di Eggi ci dice che è bello e necessario ritornare in campagna con strumenti nuovi, con metodologie ed esperienze nuove. Ci dice anche il grande bisogno del territorio spoletino di saper accogliere chi viene per turismo e per necessità: dobbiamo lavorare sempre più in sinergia per essere aperti e accoglienti”.

Il professor Antonio Iallorenzi dirigente dell’Istituto Tecnico Professionale Spagna-Campani ha parlato di progetto mirabile che non poteva che nascere nella terra di San Francesco, lui che più di tutti ha saputo ascoltare la natura.

“È proprio bello fare rete tra scuole ed è bello che i ragazzi inizino ad occuparsi degli altri, di chi è nel bisogno”.

Il professor Mauro Pescetelli dirigente dell’istituto Sansi-Leonardi-Volta si è detto entusiasta di partecipare a questo progetto.

“Perchè ci permette di renderci conto delle ricchezze che ci vengono consegnate da chi ci ha preceduto, di andare in profondità delle origini culturali di questa terra. Sarà una grande occasione per alzare lo sguardo, per dire a tutti che quello che la scuola fa è una finestra aperta sulla realtà”.

Il progetto prende avvio nell’anno scolastico 2021-2022e proseguirà in quelli successivi, divenendo punto stabile di formazione sul rispetto dell’ambiente e la ricchezza della terra.

Il coinvolgimento degli Istituti nel progetto di riqualificazione della Fattoria della Misericordia