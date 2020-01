Ma la più grande novità delle elezioni emiliano-romagnole è rappresentata dalla comparsa del movimento delle Sardine. Non formalmente schierate con il Pd, hanno tuttavia – come affermato dai loro leader dopo il voto – conseguito il loro obiettivo riportando tanti cittadini disillusi, prima in piazza, e poi alle urne.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, le ha ringraziate. Ma se vuole sfruttarne fino in fondo l’effetto positivo per il centrosinistra, in vista di quella che lui stesso ha definito la ‘rifondazione’ del partito, oltre a dire ‘grazie’ Zingaretti dovrebbe mettere mano a un progetto che ne possa assorbire non tanto il consenso, quanto soprattutto proposte e suggerimenti. Per “ridare un’anima” al centrosinistra, come ha detto Romano Prodi commentando l’esito del voto nella sua Regione.

Chi un’anima sembra averla smarrita, insieme al consenso, sono i cinquestelle, che proprio a Bologna avevano avviato la loro avventura politica. Di Maio ne ha lasciato la guida a pochi giorni dal voto in Emilia-Romagna, forse pensando di smarcarsi dall’ennesima sconfitta. I grillini (con un Grillo padre fondatore sempre più assente) preparano i loro stati generali per riorganizzarsi.

In sostanza, dovranno decidere, in quello che sarà un congresso vero e proprio, se diventare in tutto e per tutto un partito vero e proprio. Questione non da poco, visto che una delle parole d’ordine dei 5s resta quella della democrazia ‘partecipativa’ da esercitare tramite la Rete. Questo potrebbe lacerare ulteriormente vertici e base di un movimento in cerca d’identità, avendo fatto proprio della mancanza di identità (“né di destra né di sinistra”) una delle sue fondamenta valoriali.

Infine, anche nel centrodestra a trazione fortemente leghista, dopo il voto emiliano- romagnolo è cominciata la riflessione interna. Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia è in costante crescita) chiede a Salvini maggiore collegialità. Facendo intendere, tra le righe, che proprio questo – l’aver trasformato (renzianamente…) quelle elezioni in una sorta di referendum sulla persona del capo leghista – potrebbe essere il motivo principale della sconfitta.