Le iniziative per la beatificazione di Carlo Acutis

Tutto pronto per gli eventi collaterali alla Beatificazione di Carlo Acutis, in programma sabato 10 ottobre alle ore 16.30 nella Basilica Superiore di San Francesco.

Da oggi, giovedì 1 ottobre, e fino al 17 ottobre, fedeli e devoti di Carlo Acutis possono venerare il corpo che è esposto nel Santuario della Spogliazione. L’apertura del sepolcro è avvenuta al termine della messa delle 11.30, presieduta dal vescovo, mons. Domenico Sorrentino.

“Carlo Acutis Beato, un dono dal cielo per Assisi che aggiunge, ai suoi protettori più illustri, un giovane del nostro tempo. Sui passi di Francesco – commenta mons. Sorrentino – il giovane Carlo incarna una santità moderna, contemporanea, esempio per i giovani che, spesso, si trovano smarriti nella confusione del nostro tempo, senza avere più alcun punto di riferimento. Carlo lo aveva trovato in Dio e, senza smettere di essere un ragazzo normale, aveva fatto dell’eucaristia il centro della sua vita, e rivolgeva verso i più bisognosi l’amore che Dio riversava su di lui. La beatificazione di Carlo è immagine di una chiesa aperta ai giovani, pronta ad accoglierli, accompagnarli, aiutarli nel loro cammino di crescita”, conclude il vescovo di Assisi.

Eventi, luoghi e orari

Il Santuario della Spogliazione rimarrà aperto (dal 1 al 17 ottobre) dalle 8.15 alle 22 con orario prolungato fino a mezzanotte nei giorni 9, 10 e 11, per permettere ai tanti fedeli e devoti di Carlo di venerarlo e partecipare agli eventi in programma prima e dopo la Beatificazione.

Due mostre

Il 2 ottobre, ci saranno le inaugurazioni, nella cattedrale di San Rufino e nel chiostro della Basilica di Santa Maria degli Angeli, delle due mostre, quella sui “Miracoli eucaristici” e quella sulle “Apparizioni Mariane”, ideate dallo stesso Acutis mentre in serata è previsto un evento online dedicato ai giovani dal titolo: “Beato Te: a scuola di felicità con Carlo Acutis”, a cura della Pastorale giovanile regionale.

Il pellegrinaggio dei vescovi marchigiani

Sabato 3 ottobre alle ore 21 al Santuario della Spogliazione ci sarà la visita dei vescovi della Conferenza episcopale delle Marche per la venerazione del corpo di Carlo Acutis.

Un video reportage sull’evento

Intanto la casa di produzione cinematografica Officina della Comunicazione in collaborazione con VatiVision la piattaforma digitale per la distribuzione di contenuti audiovisivi di ispirazione cristiana ha realizzato e diffuso un video-reportage che anticipa le fasi salienti dell’esposizione del corpo del giovane e contribuisce a incrementare la conoscenza della vita del Beato.