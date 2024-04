Investire nella Sanità. Ma bene

Trecentocinquanta milioni di euro al giorno: è quanto spende lo Stato per pagare la sanità pubblica e privata. In un anno, fanno 130 miliardi di euro. Pochi? Tanti? Dipende. Nei giorni scorsi è apparso un appello firmato da centinaia di importanti esponenti della medicina (e non solo) per sollecitare appunto lo Stato a non abbassare la guardia, a non tagliare risorse alla sanità, anzi di investirci di più. Si fanno paragoni con quanto spendono Stati affini al nostro (423 miliardi in Germania, 271 in Francia, 230 in Gran Bretagna) e chiaramente la nostra spesa appare sottodimensionata.

C’è un particolare che fa lievitare la differenza: qui da noi, medici e infermieri sono pagati la metà che in certi Paesi europei; un simile riadeguamento delle retribuzioni ci farebbe tornare abbastanza in linea, ad esempio, con la Francia. Paghiamo relativamente poco il personale sanitario perché permettiamo poi di esercitare la libera professione (intra o extra moenia) quale strumento “risarcitorio” a livello reddituale.

La vera questione è: quei soldi sono investiti bene? E qui emerge il “problema italiano”. I soldi arrivano dalla fiscalità generale, ma sono poi spesi dalle Regioni: 20 Sanità differenti. Lo sanno tutti che esistono sanità regionali d’eccellenza (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna…) e altre inqualificabili. Che nella stessa Regione, nella stessa città, spesso si trovano punte di diamante a fianco di strutture sgarrupate. Che i carichi di lavoro sono frequentemente auto-decisi. Che certe liste di attesa sono ignobili per lunghezza. Che i “pronto soccorso” nella maggior parte dei casi sono da frequentare solo se veramente si ritiene di essere in punto di morte.