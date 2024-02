Da un’esperienza difficile, fatta di discese e risalite, si può rinascere. È quanto accaduto a Giorgia Bellini, che ha trasformato il suo dolore in punto di forza, trasformandolo in qualcosa di utile anche per gli altri. Per chi, come lei, soffre o ha sofferto di disturbi del comportamento alimentare (Dca). La 26enne di Ponte Felcino oggi è life coach, studentessa in Scienze dell’alimentazione, creatrice della community Giorgia Bellini Dca (solo su Instagram sono in più di 70 mila a seguirla), autrice del volume Nata due volte e fondatrice di Corabea, servizio online per aiutare, tramite l’aiuto di psicologi e nutrizionisti, chi soffre di disturbi alimentari. Corabea, dal latino cor habeo, “agire con il cuore”, scritta che campeggia nel centro residenziale di Todi, diventato anche lo slogan di Giorgia e della sua missione: “Le persone hanno paura di iniziare un percorso di guarigione, da questo il coraggio di affrontare i Dca”.

La storia di Giorgia e dei suoi disturbi alimentari

Giorgia comincia a soffrire di disturbi alimentari verso i 12 anni, fino a essere poi ricoverata a Palazzo Francisci. Un percorso non semplice: “Anche perché quando hai un corpo socialmente accettabile nessuno si accorge di nulla”. E dopo le cadute e ricadute, durante la pandemia apre il suo profilo su Instagram, dove inizia a raccontare la sua storia: “Le persone si identificavano con me, mi scrivevano che si sentivano meno sole. Naturalmente, non essendo un medico, so che per consigli professionali o per iniziare un percorso non potevo essere d’aiuto. Così ad aprile del 2023 ho riunito un’équipe di professionisti. Attualmente sono più di 30 sparsi per l’Italia, e faccio un po’ da intermediaria”.

Mi consigliarono il ricovero